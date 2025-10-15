«Одно из лучших»: Владимир Пресняков рассказал о своем свадебном путешествии

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив

Артист отпраздновал 15-летие брака с Натальей Подольской на Капри.

Фото, видео: 5-tv.ru

Певец Владимир Пресняков назвал недавнее свадебное путешествие со своей женой певицей Натальей Подольской одним из лучших в жизни. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на большом Гала-концерте шоу «Голос», прошедшем в Кремле.

«Хорошее было (Свадебное путешествие. — Прим. Ред.). Одно из лучших», — признался артист.

Также певец рассказал о том, что во время свадебного путешествия даже похудел, несмотря на то, что проводили супруги время в Италии, которая славится своей достаточно калорийной кухней.

«Скинул (Вес. — Прим. Ред.), как ни странно. Почему-то на пасте <…> и на пицце каким-то образом ты скидываешь. Может быть, дело в природе, в горах этих на Капри», — отметил музыкант.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская женаты уже 15 лет. Летом они отпраздновали знаменательную дату, устроив вторую свадьбу, и вновь принесли друг другу клятвы любви. В сентябре «молодожены» отправились на Капри, чтобы там провести свой медовый месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Пресняков поделился секретами счастливых отношений с Натальей Подольской.

