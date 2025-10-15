Хрустящая закуска на зиму: как правильно квасить капусту

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Рецепты вкусных и полезных заготовок на любой вкус.

Как правильно квасить капусту

Фото: 5-tv.ru

Капуста является ценным источником пробиотиков, витамина С и клетчатки

Свежая капуста — настоящий кладезь витаминов. Однако в квашеном виде она не только не теряет своей пользы, но и получает новые ценные микроэлементы, отмечает URA.RU. В этом лакомстве содержатся пробиотики, витамин С и клетчатка. Регулярно есть квашеную капусту очень полезно для иммунитета и пищеварения. 

Витамины группы В, калий и магний помогают работе сердца и нервной системы, а молочная кислота борется с токсинами и нормализует уровень сахара. В октябре овощ свежий и сочный — это время лучше всего подходит для заготовок. Квасить капусту нужно правильно, чтобы она точно сохранилась до весны и сберегла свой природный состав — вашему вниманию подборка рецептов на любой вкус.

Классическая квашеная капуста

Фото: 5-tv.ru

Можно приготовить блюдо по классическому рецепту с морковью. Такая заготовка подойдет для борща или как гарнир к мясу. Необходимо тонко нашинковать ингредиенты, смешать их с солью и сахаром и держать от 3 до 5 дней.

  • Белокочанная капуста — 2 кг
  • Морковь — 300 г
  • Соль — 40 г (2 ст. л.)
  • Сахар — 1 ч. л.

Маринованная капуста быстрого приготовления

Фото: 5-tv.ru

Квашеная капуста с чесноком и уксусом, на приготовление которой нужно всего 24 часа, добавит остроты к мясу или картошке. Такое блюдо сохраняет витамины и помогает в пищеварении. Чтобы его приготовить, капусту нужно нарезать крупными кусками, а морковь мелко натереть, смешать все с чесноком и залить маринадом из соли, сахара, масла и уксуса.

  • Капуста — 1,5 кг
  • Морковь — 200 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Вода — 1 л
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 2 ст. л
  • Масло растительное — 50 мл.

Капуста по-корейски

Фото: 5-tv.ru

Этот рецепт удовлетворит вкус любителей азиатской кухни. Для него необходимо нашинковать капусту и морковь, добавить рубленый чеснок и чили. Получившуюся заготовку нужно смешать с солью, сахаром, кориандром, уксусом и маслом, утрамбовать в банку и оставить на 12 часов. 

  • Капуста — 1 кг
  • Морковь — 200 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Перец чили — 1 шт
  • Уксус 9% — 70 мл
  • Сахар — 50 г
  • Соль — 1 ст. л
  • Кориандр — 1 ч. л
  • Масло — 50 мл.

Капуста с болгарским перцем

Фото: 5-tv.ru

Приготовив квашеную капусту с болгарским перцем, вы получите отличное яркое блюдо для праздничного стола. Необходимо нарезать овощи и перец соломкой, смешать с тертой морковью и выложить слоями в стерилизованных банках, а затем замариновать в воде, соли, сахаре и уксусе.

  • Капуста — 2 кг
  • Перец болгарский — 500 г
  • Морковь — 300 г
  • Вода — 1 л
  • Уксус 9% — 150 мл
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 2 ст. л.

Соленая капуста с яблоками

Фото: 5-tv.ru

Засоленная с яблоками, капуста приобретает нежный вкус с приятной кислинкой. Для этого рецепта необходимо нашинковать капусту, натереть морковь и нарезать яблоки дольками, а затем засолить все и оставить на пять дней.

  • Капуста — 2 кг
  • Яблоки (кислые) — 500 г
  • Морковь — 200 г
  • Соль — 40 г.

