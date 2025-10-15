Комитет Госдумы одобрил МРОТ в размере 27 тысяч и 93 рублей

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Увеличение минимальной зарплаты позволит повысить доход около 4,6 миллиона россиян.

МРОТ на 2026 год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Комитет Госдумы (ГД) по труду и социальной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ), равный 27 тысячам и 93 рублей. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале законопроектов ГД.

«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2026 г. в сумме 27093 рублей (рост 20,7%). Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная заработная плата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56443 рубль», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Принятие изменений позволит увеличить заработную плату около 4,6 миллиона работающих граждан. Также уточняется, что МРОТ не должен быть ниже текущего значения и не меньше прожиточного минимума в целом по России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правительство России выделит более четырех миллиардов рублей на поддержку бизнеса в приграничных регионах: Белгородской, Брянской и Курской областях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
Виновный в смерти пациентки хирург из Нижнего Тагила не понесет наказания
12:16
ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР
12:16
Хрустящая закуска на зиму: как правильно квасить капусту
12:00
«Стояла в дверях с ножом»: Бритни Спирс пугала мужа и детей ночами
11:44
Греция бастует против 13-часового рабочего дня
11:30
Комитет Госдумы одобрил МРОТ в размере 27 тысяч и 93 рублей

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео