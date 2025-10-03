Правительство РФ выделит более 4 млрд рублей на бизнес в приграничных регионах

Средства будут направлены на субсидии и льготные займы для организаций и индивидуальных предпринимателей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Правительство России направит более четырех миллиардов рублей на поддержку бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Направим еще более 4 миллиардов рублей Белгородской, Брянской, Курской областям в рамках программы комплексного восстановления этих территорий. Это сейчас особенно необходимо. Важно повысить устойчивость бизнеса, который создает в этих субъектах рабочие места», — отметил политик.
По словам Мишустина, средства будут направлены на субсидии и льготные займы для организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на оплату страховых взносов. Это поможет бизнесу возобновить работу, минимизировать издержки, закупить новое оборудование и наладить производство товаров и оказание услуг.
Премьер-министр напомнил, что в этом году на поддержку предприятий в этих областях уже было выделено более двух миллиардов рублей, что обеспечило сохранение производственных мощностей и квалифицированных сотрудников. Кроме того, это помогло компенсировать затраты на заработную плату.
Также правительство направит Курской, Брянской и Белгородской областям свыше 2,3 миллиарда рублей, чтобы власти смогли обновить и восстановить поврежденные детские сады и школы. Мишустин поручил Минпросвещения РФ проследить за поступлением денежных средств в указанные субъекты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мишустин рассказал об увеличении в России производства важнейших лекарств.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 окт
- Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Курской области
- 28 сент
- Силы ПВО России уничтожили 12 украинских дронов над Курском и Белгородом
- 28 сент
- Силы ПВО России уничтожили 41 беспилотник ВСУ за ночь
- 25 сент
- Над Курской АЭС-2 ликвидировали украинский беспилотник
- 25 сент
- Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте
- 21 сент
- В зоне СВО погиб руководитель мемориального общества «Курск» Ежи Тыц
- 14 сент
- Блогер Роман Алехин владел автопарком на сумму более десяти миллионов рублей
- 12 сент
- «Ты кто такой?» — военный аналитик усомнился в участии Алехина в операции «Поток»
- 11 сент
- Военный блогер Алехин получает сотни тысяч рублей от рекламы
- 10 сент
- Военный блогер Алехин приписал себе участие в операции «Поток»
58%
Нашли ошибку?