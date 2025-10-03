Правительство РФ выделит более 4 млрд рублей на бизнес в приграничных регионах

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Средства будут направлены на субсидии и льготные займы для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тема:
Курская область

Правительство России направит более четырех миллиардов рублей на поддержку бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Направим еще более 4 миллиардов рублей Белгородской, Брянской, Курской областям в рамках программы комплексного восстановления этих территорий. Это сейчас особенно необходимо. Важно повысить устойчивость бизнеса, который создает в этих субъектах рабочие места», — отметил политик.

По словам Мишустина, средства будут направлены на субсидии и льготные займы для организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на оплату страховых взносов. Это поможет бизнесу возобновить работу, минимизировать издержки, закупить новое оборудование и наладить производство товаров и оказание услуг.

Премьер-министр напомнил, что в этом году на поддержку предприятий в этих областях уже было выделено более двух миллиардов рублей, что обеспечило сохранение производственных мощностей и квалифицированных сотрудников. Кроме того, это помогло компенсировать затраты на заработную плату.

Также правительство направит Курской, Брянской и Белгородской областям свыше 2,3 миллиарда рублей, чтобы власти смогли обновить и восстановить поврежденные детские сады и школы. Мишустин поручил Минпросвещения РФ проследить за поступлением денежных средств в указанные субъекты.

Тема:
Курская область
