Путин: нацисты, желавшие истребить народы СССР, не учли русский характер

Глава государства отметил, что эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для страны время.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Нацисты, которые планировали истребить все народы СССР, не учли одного — русский характер. Об этом сказал президент России Владимир Путин на торжественном параде в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия. И, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа. <…> Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного — русского характера и силы духа советского народа», — сказал Владимир Путин.
По словам главы государства, эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Народ, как подчеркнул Владимир Путин, стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине — это высшая правота, способная сплотить миллионы людей.
«Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков», — сказал Путин.
