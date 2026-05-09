Путин: участники СВО противостоят агрессивной силе, поддерживаемой НАТО

Сегодня участники специальной военной операции противостоят агрессивной силе, которая поддерживается НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что российские военные продолжают идти вперед, несмотря на ни на что. Президент выразил уверенность в победе России в СВО. Успех будет обеспечен моральной и нравственной силой граждан, а также их отвагой, доблестью и способностью выдержать все, уточнил глава государства.

Российский лидер отметил, что сегодня у всех россиян общая цель, вклад в достижение которой вносит каждый — и на поле боя, и в тылу.

«Твердо уверен: наше дело правое, мы вместе, победа всегда была и всегда будет за нами», — заявил Путин.

