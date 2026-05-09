«Это высокая классика»: Самойлов о советских военных песнях
Песни о Великой Отечественной войне хранят воспоминания о потерях и победах, они давно стали культурным достоянием страны.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
Вадим Самойлов: военные песни СССР стали историческими культурными памятниками
Советские военные песни — это исторические культурные памятники. Об этом заявил рок-музыкант и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.
«Это очень высокая классика уже. Это очень высокая литература и музыкальное искусство, оно уже вполне академическое», — добавил он.
Песни о Великой Отечественной войне хранят воспоминания о потерях и победах, поэтому давно стали культурным достоянием страны. Они пропитаны подлинными переживаниями и правдой, отметил Самойлов.
Ранее 5-tv.ru писал, как звезды празднуют День Победы. Для каждого из нас этот день — особенная дата, наполненная памятью, благодарностью и уважением к подвигу тех, кто сражался за мирное небо над головой. В этот день мы вспоминаем всех павших героев, а во многих семьях за праздничным столом звучат и личные истории — о дедах и прадедах, прошедших Великую Отечественную войну.
Многие артисты бережно хранят память о своих родных-фронтовиках, выходят на сцену с военными песнями, пересматривают семейные архивы и собираются с близкими, чтобы вместе отметить 9 Мая и почтить подвиг поколения победителей.
