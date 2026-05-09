«Это высокая классика»: Самойлов о советских военных песнях

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 42 0

Песни о Великой Отечественной войне хранят воспоминания о потерях и победах, они давно стали культурным достоянием страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Вадим Самойлов: военные песни СССР стали историческими культурными памятниками

Советские военные песни — это исторические культурные памятники. Об этом заявил рок-музыкант и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

«Это очень высокая классика уже. Это очень высокая литература и музыкальное искусство, оно уже вполне академическое», — добавил он.

Песни о Великой Отечественной войне хранят воспоминания о потерях и победах, поэтому давно стали культурным достоянием страны. Они пропитаны подлинными переживаниями и правдой, отметил Самойлов.

Ранее 5-tv.ru писал, как звезды празднуют День Победы. Для каждого из нас этот день — особенная дата, наполненная памятью, благодарностью и уважением к подвигу тех, кто сражался за мирное небо над головой. В этот день мы вспоминаем всех павших героев, а во многих семьях за праздничным столом звучат и личные истории — о дедах и прадедах, прошедших Великую Отечественную войну.

Многие артисты бережно хранят память о своих родных-фронтовиках, выходят на сцену с военными песнями, пересматривают семейные архивы и собираются с близкими, чтобы вместе отметить 9 Мая и почтить подвиг поколения победителей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Путин заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей
9 мая
Путин пожал руки участникам СВО после Парада Победы
9 мая
Первая женщина Герой России на СВО смотрела парад рядом с Путиным в Москве
9 мая
Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное
9 мая
Путин: нацисты, желавшие истребить народы СССР, не учли русский характер
9 мая
«Мы дошли до Берлина»: автографы Победы на стенах Рейхстага
9 мая
Путин: участники СВО противостоят агрессивной силе, поддерживаемой НАТО
9 мая
В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации
9 мая
Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата
9 мая
В параде в честь Дня Победы приняли участие бойцы Корейской народной армии
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:06
Путин заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей
12:05
Путин: Россия создает современные вооружения с учетом боевого опыта
12:03
Путин пожал руки участникам СВО после Парада Победы
11:56
Первая женщина Герой России на СВО смотрела парад рядом с Путиным в Москве
11:45
Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное
11:37
Путин: нацисты, желавшие истребить народы СССР, не учли русский характер

Сейчас читают

Цветение до заморозков: какие растения стоит посадить весной
От жары до метелей: какой будет погода в России на майские праздники
В честь подвига поколений: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео