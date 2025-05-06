«Мы дошли до Берлина: автографы Победы на стенах Рейхстага

В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы наш фашизмом.

За день до официальной капитуляции фашистской Германии, 1 мая 1945 года, советские воины водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Это стало не просто символом победы, но и предвестником конца самой разрушительной войны XX века.

Воины Красной Армии оставили «протоколы солдатской славы» — символы, лишенные юридической силы, зато наполненные мыслями и чувствами победителей. Неважно, солдат или маршал — каждый был полон почитания к этим надписям. Так, маршал Георгий Константинович Жуков посетил Рейхстаг 3 мая 1945 года и оставил свою подпись сначала в «солдатском протоколе», и лишь затем — в «Акте о капитуляции Германских вооруженных сил».

Неизвестно, кто первый взял в руки кусок обугленного дерева, мела или кистям с краской и написал на мраморной стене свою фамилию, дату рождения и город. Цепная реакция случилась молниеносно. На стене запечатлелись сотни городов и имен героев — воинов Красной Армии, адреса которых были разбросаны по бескрайним территориям Отечества.

Этот жест выразил единство солдат, великий триумф Победы и еще не успевшую окрепнуть веру в светлое будущее. Большая часть надписей — это имена солдат. Формулировки схожи друг с другом: «Здесь был…», «Да здравствует Сталин!», «Смерть Гитлеру».

Послания советского воина

Фото: © РИА Новости/Владимир Гребнев

Когда стихли последние залпы, а бойцы Красной армии вошли в здание Рейхстага, у каждого в душе кипели чувства, для которых не нашлось бы места даже в торжественной речи. Они писали прямо на стенах — как умели, как чувствовали. Эти надписи стали живыми свидетельствами великой Победы. Каждый автограф, каждая строчка — голос человека, который прошел ад войны и выжил. Кто дошел. Вот лишь некоторые из них:

«Мы защищали Одессу, Сталинград. Пришли в Берлин»;

«Гансы и Фрицы, вы это никогда не забудите. А если нужно, мы придем еще»;

«Мы в Берлине. Николай, Петр, Нина и Сашка»;

«Русские немцев били и в Рейхстаге были»;

«Слава тебе, Советская Отчизна. Твои сыны до Берлина дошли»;

«Кремля вам, гадам, не видать, а Рейхстагу капут».

Эти простые, порой грубоватые строки — вовсе не ругательства и не бравада. Это — правда человека, прошедшего войну. Солдат писал не в вечность, не для потомков. Он писал для себя.

Чтобы зафиксировать момент, когда он — живой — победил смерть. Они не боялись оставить след. Потому что знали: за их спиной — мир, который они спасли.

Отцы и мужья

Фото: © РИА Новости/Евгений Тиханов

Не все надписи дожили до наших дней. Но многие — по-прежнему «на боевом посту». Есть в этом и заслуга немцев — они обработали надписи сжатым воздухом и специальным раствором. История — величайшая ценность.

Каждая надпись на стене — судьба человека. Многогранная, уникальная, сложная. Бывший экскурсовод Рейхстага Карин Феликс в своей книге «Когда история оживает» вспомнила, как одна из туристок разрыдалась во время экскурсии. Она постоянно повторяла фразу: «Мой отец, мой отец».

Имя этой женщины — Ольга Мусатова. В Берлин она приехала, чтобы найти своего сводного брата Лиона. Ее отец, Лев Гаврилович Жученко, после победы не бросил службу в Германии. Он встретил немку по имени Херта. Вскоре они сыграли свадьбу. В браке родился сын Лион.

В 1949 году было принято решение отправить Льва Гавриловича на родину. Он просил разрешения взять с собой семью. Судьба распорядилась иначе: сержанта разжаловали. Он отправился в СССР, не успев даже попрощаться с родными.

В России Лев снова женился. Во втором браке родилось трое детей. Однако он не забыл свою первую жену и сына, пытался найти их всю жизнь. Возможность быть вместе оказалась навсегда потеряна. Все, чего хотел Лев — попросить у них прощения. И у него получилось сделать это: в 70-х он нашел Херту и Лиона, собирался навестить их.

Однако письма вскоре стали возвращаться. На каждом конверте суровая пометка — «Адресат выбыл».

Ольга смогла осуществить мечту своего отца. В Германии она нашла сводного брата, они стали общаться по почте. Эта история — один из множества трогательных, судьбоносных сценариев.

На Рейхстаге оставили бессмертный отпечаток множество отцов, мужей и братьев. Близкие люди и сегодня могут обратиться к ним, взглянув на эти надписи.

Раньше считалось, что на стенах Рейхстага сохранилось 202 надписи. Однако Карин Феликс насчитала 715. В их числе автографы и пометки, оставленные углем, карандашом и мелом — словом, всем, что тогда попалось солдатам под руку. Некоторые из них непросто разглядеть.

«Я в Берлине. Сидоров»

Фото:© РИА Новости/Валерий Суходольский

Прошло восемь десятилетий с тех пор, как на стене Рейхстага появились надписи советских солдат. Здание пережило капитальную реконструкцию в 1954 году, однако «протоколы солдатской славы» тогда остались на месте. Сегодня в Рейхстаге находится западногерманский парламент Бундестаг.

В 1990-е немецкие власти строили грандиозные планы на стены Рейхстага. Если точнее — полностью очистить их от надписей. Российскому посольству в Берлине тогда пришлось на многое пойти, чтобы сохранить наследие. Однако старания дипломатов не смогли уберечь автографы на наружных стенах здания.

Убрали также самые вызывающие надписи внутри Рейхстага. Для того чтобы определить, какой автограф — приемлемый, а какой — нет, была собрана специальная языковая комиссия. Конечно, в ее состав входили в том числе и российские дипломаты.

Итог — «протоколы солдатской славы» остались лишь в галерее вокруг зала пленарных заседаний, а также на первом этаже здания. Именно их немцы покрыли специальным составом, чтобы защитить от негативного воздействия окружающей среды.

Надписи на стенах Рейхстага отлично дополняют интерьер здания. У стены всегда дежурит охрана — российские туристы то и дело пытаются оставить новые автографы. Рядом с «протоколами солдатской славы» видны следы от пуль, снарядов и осколков.

Переписать историю

Фото: © РИА Новости

Среди граждан Германии все еще актуально мнение о том, что надписи в Рейхстаге — это в большинстве своем оскорбления и ругательства. Споры не утихнут никогда. Так, в Бундестаге однажды всерьез озадачились вопросом — действительно ли необходимы «протоколы солдатской славы»? Или те немногие из них, что остались после реконструкции, следует уничтожить?

После долгих прений стало ясно: хоть недовольных на территории Германии много, но тех, кто чтит память жертв Второй Мировой войны, все же больше. И все они помнят битву за Берлин. Особенно настойчиво за идею удалить надписи борется группа немецких консервативных политических деятелей.

Они убеждены, что один только факт существования «протоколов солдатской славы» делает невозможным построение здравой коммуникации между Россией и Германией.

Другой предмет недовольства — воспоминания о победе Советского Союза над фашистами в ходе Великой Отечественной войны.

«Парламент, расположенный в здании Рейхстага, — в первую очередь центр германской парламентской жизни, а не исторический центр», — заявляли Хорст Гюнгер и Джоннес Сингаммер, представители консервативной оппозиции Германии.

Прошло 80 лет, но память о Победе — не выветрилась. И пусть надписи на стенах вызывают споры, они остаются голосом тех, кто не жалел себя ради будущего.

Это не просто автографы. Это каменные письма домой — от тех, кто дошел до самого сердца врага.

Их не стереть.