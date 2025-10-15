Вербовщика боевиков для Украины задержали в Сочи

Вместе с ним были и те, кто собирался воевать в составе террористической группы.

Спецоперация силовиков развернулась в аэропорту Сочи. Задержаны четверо россиян, они планировали попасть на Украину через третьи страны и воевать в составе террористической группы.

Среди задержанных оказался и их вербовщик, тот кто искал потенциальных боевиков через мессенджеры. Это 20-летний житель Туапсе, который уже привлекался за экстремизм. Сейчас он арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жительницу Донецка, собиравшую для Службы безопасности Украины (СБУ) данные об автомобилях возле зданий административных учреждений.

Во время оперативно-розыскных мероприятий уполномоченные сотрудники установили, что злоумышленницу с помощью мессенджера Telegram завербовал представитель СБУ. В дальнейшем жительница отправляла украинскому боевику информацию об автомобилях, которые были припаркованы около административных зданий Донецка.

