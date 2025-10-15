За птицами Московского зоопарка можно наблюдать в онлайн-эфире

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 22 0

Видеокамеры установили в павильоне «Японский дворик».

Онлайн-трансляция из вольеров Московского зоопарка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова

За птицами, проживающими в Московском зоопарке, теперь можно наблюдать в режиме онлайн. Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

В рамках проекта онлайн-трансляции из Московского зоопарка, видеокамеры установили в вольере «Японский дворик», где проживают японские журавли, глазчатые идейки и зеленые павлины.

«В эфире можно наблюдать за неторопливым танцем японских журавлей, любоваться замысловатыми узорами на перьях глазчатых индеек и следить за прогулками великолепных зеленых павлинов. Это еще один важный шаг в нашей миссии по сохранению биоразнообразия и просвещению, который стирает границы и позволяет каждому прикоснуться к волшебству природы, не выходя из дома», — добавила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Онлайн-трансляция доступна в часы работы Московского зоопарка, а вне этого времени на странице можно посмотреть запись дневного эфира.

Проект с онлайн-трансляциями из Московского зоопарка реализуется совместно со столичным Департаментом информационных технологий с сентября 2024 года. На платформе доступны трансляции из вольеров с представителями семейства кошачьих, различными видами медведей, другими хищниками, травоядными, приматами и птицами, включая редких животных, занесенных в Красную книгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Московском зоопарке умерла тапир-долгожитель Сью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:32
Помни, он быстрее: что делать при встрече с медведем
15:14
Глава района в Самарской области попал в больницу после скандального увольнения
15:05
«Произойдет по нашим правилам»: Силуанов об увеличении ФНБ по итогам 2025 года
15:03
«Заявления Европы выглядят странно»: Захарова сравнила экономики РФ и ЕС
14:52
Песков: в Кремле не располагают данными о намерении стран выйти из БРИКС
14:42
За птицами Московского зоопарка можно наблюдать в онлайн-эфире

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео