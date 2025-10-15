За птицами Московского зоопарка можно наблюдать в онлайн-эфире

За птицами, проживающими в Московском зоопарке, теперь можно наблюдать в режиме онлайн. Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

В рамках проекта онлайн-трансляции из Московского зоопарка, видеокамеры установили в вольере «Японский дворик», где проживают японские журавли, глазчатые идейки и зеленые павлины.

«В эфире можно наблюдать за неторопливым танцем японских журавлей, любоваться замысловатыми узорами на перьях глазчатых индеек и следить за прогулками великолепных зеленых павлинов. Это еще один важный шаг в нашей миссии по сохранению биоразнообразия и просвещению, который стирает границы и позволяет каждому прикоснуться к волшебству природы, не выходя из дома», — добавила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Онлайн-трансляция доступна в часы работы Московского зоопарка, а вне этого времени на странице можно посмотреть запись дневного эфира.

Проект с онлайн-трансляциями из Московского зоопарка реализуется совместно со столичным Департаментом информационных технологий с сентября 2024 года. На платформе доступны трансляции из вольеров с представителями семейства кошачьих, различными видами медведей, другими хищниками, травоядными, приматами и птицами, включая редких животных, занесенных в Красную книгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Московском зоопарке умерла тапир-долгожитель Сью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.