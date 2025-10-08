В Московском зоопарке умерла тапир-долгожитель Сью

Даниил Ципелев
В последние годы животное страдало от серьезных проблем со здоровьем.

Сколько лет было тапиру Сью из Московского зоопарка

Фото: Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official

Тапир-долгожитель Сью умерла в Московском зоопарке. Об этом сообщили в Telegram-канале зоосада.

«Нашей старушке Сью было 37 лет. В природе эти животные редко доживают до 24 лет, а в зоопарках продолжительность их жизни примерно 25-30 лет. По аналогии с возрастом человека Сью было около ста лет», — отмечается в публикации.

Уточняется, что Сью родилась в 1988 году в зоопарке Детройта. В Россию животное попало только в 2005-м. В сообщении подчеркивается, что тапир была дружелюбна к тем сотрудникам зоопарка, кто ухаживал за ней.

Однако появление незнакомых людей в вольере вызывало у Сью стресс. Из-за этого, а также солидного возраста она жила в своем вольере, никуда не переезжая.

Кроме того, в последние годы Сью страдала от серьезных проблем со здоровьем, вызванных возрастом. В 2025-м, как уточняется в публикации, тапир вышел в уличный вольер только в июле. Причиной этому стала переменчивая погода. В теплое помещение павильона Сью вернулась уже в августе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ейске из-за пожара в зоопарке погибли 28 крокодилов и одна черепаха.

