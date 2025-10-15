Изменявший бывшей жене Хью Джекман помирился с ней спустя два года

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Ситуация улучшилась после многократных попыток знаменитости.

Как Хью Джекман помирился с бывшей женой

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Актер Хью Джекман смог помириться с бывшей женой, актрисой Деборрой-Ли Фернесс, через два года после сложного разрыва. При этом издание Daily Mail сообщило, что урегулирование всех юридических аспектов помогло Фернесс преодолеть негативные эмоции после развода.

После многократных попыток Хью наладить контакт с экс-супругой ситуация улучшилась, и знаменитости несколько раз встретились в Нью-Йорке.

«Ситуация значительно улучшилась, что замечательно для всех, прежде всего, для их детей. Прошло два года с тех пор, как они официально расстались. Пора наконец-то отпустить ненависть и гнев», — отметил инсайдер в беседе с изданием Radar Online.

Известно, что Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс расстались со скандалом в сентябре 2023 года. Пара была вместе почти 30 лет, а разрыв шокировал весь Голливуд.

Официально пара оформила развод спустя месяц после подачи заявления, по информации Daily Mail. Суда вынес решение о разводе 12 июня, однако общественность узнала об окончании бракоразводного процесса позднее, 23 июня. Как передавал инсайдер, Фернесс, у которой с Джекманом двое усыновленных детей, получит достойную компенсацию.

Источник подтвердил, что было достигнуто соглашение, включающее солидную выплату алиментов. Им Деборра осталась довольна.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хью Джекман изменял жене с 2022 года.


