Великобритания расширила санкционный список против России на 90 позиций

Лондон ввел санкции против нефтяных компаний «Роснефть», «Лукойл», ряда банков, а также нескольких юридических, физических лиц и 51 судна, якобы связанных с Россией. В перечень попали пять российских физлиц и 35 организаций. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Причиной для внесения в список «Роснефти» и «Лукойла» стало «ведение бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства РФ, а именно в области энергетики».

Кроме того, под рестрикции подпали российская Национальная система платежных карт, кредитные учреждения Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР банк, Солид банк, и ряд компаний в Китае. Если в британских банках будут обнаружены счета юрлиц, подпавших под санкции, их заморозят. В отношении же физлиц также вводится запрет на въезд на территорию королевства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, отвечая на вопрос «Известий», что экономика России продолжает развиваться и под беспрецедентным внешним давлением, в отличие от экономики стран, которые накладывали на РФ санкции.

