ВВС Пакистана нанесли авиаудары по столице Афганистана

Мария Щелканова
Атака была направлена на район Таймани.

Атака Пакистана на Афганистан

Фото: www.globallookpress.com/Saifurahman Safi

Amaj News: ВВС Пакистана нанесли авиаудары по Кабулу

Военно-воздушные силы Пакистана нанесли авиаудары по столице Афганистана Кабулу. Об этом сообщает издание Amaj News, со ссылкой на источник.

«Источники сообщили, что пакистанские истребители бомбили район Таймани в Кабуле несколько минут назад», — уточнило издание.

На опубликованных кадрах запечатлены мощные столбы пыли и дыма, поднимающиеся вверх после удара пакистанских истребителей по району Таймани.

Представитель афганского правительства Забиулла Муджахид опроверг сведения о пакистанских ударах по Кабулу, заявив, что дым появился в результате пожара на нефтяном танкере.

В субботу, 11 октября, на афгано-пакистанской границе вспыхнули масштабные бои вдоль всей линии Дюранда. Активные столкновения происходят в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Подразделения талибов предприняли атаки на пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений, из-за чего пакистанские силы были вынуждены отступить на отдельных участках. Афганские формирования сумели взять под контроль два военных поста на территории Пакистана.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Пакистан взял под контроль 19 приграничных пунктов Афганистана.

