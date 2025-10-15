Многомиллионный аккаунт Ксении Бородиной взломали мошенники в соцсети

Аккаунт телеведущей и блогера Ксении Бородиной взломали мошенники. Об этом знаменитость сообщила в своем Telegram-канале.

По словам звезды, она потеряла доступ ко входу в личный блог с многомиллионной аудиторией. В соцсети у Бородиной свыше 20 миллионов подписчиков.

Она связалась с поклонниками, прося не реагировать на информацию от аферистов из ее блога до того, пока она не выложит официальное видеообращение. Помимо этого, она пообещала вовремя осведомлять своих подписчиков, общаясь с ними в мессенджере.

До этого инцидента другая знаменитость, модель Алена Шишкова рассказала, что ее блог взломан, поэтому она потеряла доступ к своему аккаунту. Позже она призвала поклонников не реагировать на розыгрыши и конкурсы в ее личном блоге.

Также в августе 2025 года злоумышленники взламывали блогера Иду Галич. Она потеряла доступа к аккаунту с семью миллионами подписчиков. Ида решала проблему практически две недели.

