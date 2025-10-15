Многомиллионный аккаунт Ксении Бородиной взломали мошенники в соцсети

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Поклонников звезда призвала не реагировать на поступающую из ее блога информацию от аферистов.

Что известно о взломе аккаунта Ксении Бородиной в соцсети

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аккаунт телеведущей и блогера Ксении Бородиной взломали мошенники. Об этом знаменитость сообщила в своем Telegram-канале.

По словам звезды, она потеряла доступ ко входу в личный блог с многомиллионной аудиторией. В соцсети у Бородиной свыше 20 миллионов подписчиков.

Она связалась с поклонниками, прося не реагировать на информацию от аферистов из ее блога до того, пока она не выложит официальное видеообращение. Помимо этого, она пообещала вовремя осведомлять своих подписчиков, общаясь с ними в мессенджере.

До этого инцидента другая знаменитость, модель Алена Шишкова рассказала, что ее блог взломан, поэтому она потеряла доступ к своему аккаунту. Позже она призвала поклонников не реагировать на розыгрыши и конкурсы в ее личном блоге.

Также в августе 2025 года злоумышленники взламывали блогера Иду Галич. Она потеряла доступа к аккаунту с семью миллионами подписчиков. Ида решала проблему практически две недели.

Ранее, писал 5-tv.ru, Эвелина Бледанс стала жертвой мошенников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:20
В Мьянме пропала гражданка Белоруссии
20:15
Начался судебный процесс по сгоревшему год назад театру в Хабаровске
20:05
Собянин поздравил сотрудников московской скорой помощи с 106-летием службы
19:54
Премьер-министр Грузии Кобахидзе отказался от встречи с председателем ОБСЕ
19:39
В Латвии продолжаются массовые выдворения русскоязычных граждан
19:24
Красота со всего мира: как в Москве проходит бьюти-выставка InterCHARM

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео