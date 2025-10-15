Умер композитор популярных треков из теленовелл Патрик Даймон

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Исполнитель пел на восьми языках, включая иврит.

Чем известен ушедший из жизни композитор Патрик Даймон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ушел из жизни греческий певец, композитор и автор песен Константинос Казакос, известный как Патрик Даймон, который долгие годы работал в Бразилии. Об этом стало известно из сообщения SBN, со ссылкой на слова коллег музыканта.

Уточнялось, что треки артиста неоднократно оказывались ключевыми музыкальными темами продолжительных мелодраматичных сериалов, звучавших в заставках. Причина смерти не называлась.

Артист родился на острове Самос в 1946 года. Он начал петь еще в детстве, исполняя композиции тогда в православных храмах на родине.

Дебютным официальным релизом стал 1969 год. За всю свою творческую карьеру Даймон исполнял треки на греческом, испанском, португальском, английском, французском, итальянском, армянском языках, а также на иврите. У певца есть как «золотые», так «платиновые» с «бриллиантовыми» дисками.

Ранее, писал 5-tv.ru, умер звезда сериалов «Невский» и «Филин» Денис Семенов. Он служил в Театре драматических импровизаций с 2008 года.

