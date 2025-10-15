Путин назвал улучшение качества жизни россиян главной целью

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 35 0

Это напрямую связано с модернизацией дорожно-транспортной сферы.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Главной целью модернизации дорожной и транспортной отрасли в России — повышение качества жизни граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

«Надежное, бесперебойное транспортное сообщение необходимо для устойчивого развития регионов и всей страны, для достижения нашей главной цели — улучшения качества жизни людей», — отметил президент РФ.

Путин отметил, что автотранспорт занимает первое место по объемам грузоперевозок, а транспортная система напрямую влияет на ключевые сферы жизни — логистику, туризм, промышленность и бизнес.

Российский лидер также поздравил работников дорожного хозяйства и сотрудников городского общественного транспорта с наступающем профессиональным праздником.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин поприветствовал участников III Всероссийского детского экофорума.

Для участников форума пройдут обсуждения актуальных проблем природоохранной повестки с экспертами, специалистами, представителями органов власти и СМИ.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Путин назвал улучшение качества жизни россиян главной целью
