Глава Минэнерго Цивилев: отопительный сезон стартовал в 73 регионах России

Энергосистема России полностью готова к прохождению пиковых зимних нагрузок. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Министр отметил, что в преддверии холодов в стране сформировано 23 тысячи аварийных бригад, в которых работают 154 тысячи специалистов. В распоряжении служб находится 60 единиц специальной техники и 7,5 тысячи резервных источников питания. На ремонтные и профилактические работы в текущем году выделено 2,2 триллиона рублей.

После доклада главы Минэнерго президент России подчеркнул, что при подготовке к отопительному сезону недопустимо проявлять самоуспокоенность.

«Благодушие здесь точно неуместно, все, о чем вы говорили, надо жестко проводить в жизнь», — заявил Владимир Путин.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин доложил, что отопительный сезон уже начался в 73 регионах страны. На данный момент тепло подано в 2541 муниципальный район. Все муниципалитеты 55 регионов уже подключены к отоплению, еще 11 субъектов планируют завершить пуск тепла до конца недели.

Подготовка к зиме, по словам Файзуллина, в этом году ведется по новым требованиям. Впервые законодательно закреплена персональная ответственность за готовность к отопительному сезону, обновлены правила оценки, завершается цикл противоаварийных тренировок.

По данным Минстроя, уровень готовности многоквартирных домов в стране составил 98,9% процента, объектов социальной сферы — 98,6%. Подготовлено более 71 тысячи котельных, 171 тысяча километров теплосетей и более 816 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

На формирование аварийного запаса топлива регионы направили около 310 миллиардов рублей. Кабинет министров оказывает адресную поддержку субъектам — в этом году пять регионов уже получили средства на общую сумму 7 миллиардов рублей, рассматриваются заявки еще четырех.

