Поселок в Хабаровском крае остался без отопления накануне морозов

Эфирная новость 37 0

В регионе уже выпал первый снег, температура опустилась ниже нуля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Прокуратура взяла под контроль ситуацию в Хабаровском крае, там целый поселок остался без отопления.

В регионе уже выпал первый снег, температура воздуха опустилась до минусовых значений. Однако тепло в Высокогорном так и не дали. Школьников отправили на удаленку. Закрыли детские сады. Все из-за сгоревшей котельной, которую вовремя не отремонтировали.

Зима пришла и в Башкирию, улицы замело снегом. На трассах гололед: скопились огромные пробки, некоторые участки перекрыты.

В Челябинской области по прогнозам синоптиков снегопад будет идти еще как минимум сутки. Автомобилистов предупредили о возможных заносах на дорогах.

Первые зимние осадки пошли и в Тульской, и Московской областях. Однако пока в регионе тепло, и снег скоро должен растаять.

Ранее 5-tv.ru писал, что дожди, местами с мокрым снегом, также прошли в Москве. Метеостанция ВДНХ отметила осадки в девять миллиметров, пять миллиметров зафиксировали в Строгино и до 13 миллиметров — в Бутово.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
13 окт
Снег и заморозки? Москвичам рассказали о погоде 13 октября
12 окт
Надо утепляться: какая погода ожидает Москву 12 октября
11 окт
Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт
10 окт
«Барбара» затопила дворы, дороги и парковки в «Сириусе»
10 окт
Как пережить осень без болезней и депрессии: 5 простых шагов к крепкому иммунитету
10 окт
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
9 окт
Зима близко: вслед за циклоном «Барбара» в Москву придет похолодание
9 окт
Зима пришла: Новосибирск накрыл мощный снежный циклон
9 окт
Синоптик рассказала, какой зимы ждать жителям Москвы
9 окт
Время загадывать желания: москвичи смогут увидеть метеорный дождь в пятницу
+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:57
На Украине могут начать мобилизовать подростков
17:44
Врачи рассказали о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе
17:31
Сергей Собянин рассказал о новом Дворце бракосочетания в районе Митино
17:25
Мужчина изнасиловал 14-месячную девочку и закопал ее в поле
17:18
Судьба анклава: что ждет почти полностью уничтоженный сектор Газа
17:11
«Высокая цена»: Турция о последствиях для Израиля после разрушения мирного плана

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
Стюардесса умерла в самолете после работы в агонии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео