Кинокритик Пронченко* и медиаменеджер Кудрявцев* пополнили список иноагентов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Кого еще Минюст внес в соответствующий реестр?

Кто пополнил реестр иноагентов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Медиаменеджер и бывший владелец издания «Ведомости» Демьян Кудрявцев* был внесен в список иноагентов. Вместе с ними — кинокритик Зинаида Пронченко*, юрист музыкальной группы Pussy Riot Дмитрий Захватов* и «Независимая литературная премия «Дар»*. Соответствующие данные приводятся на сайте Минюста России.

«Дар» — международная литературная премия, направленная на поддержку и продвижение авторов, которые пишут на русском языке вне зависимости от их гражданства и места проживания. Тем не менее, она связана с западными институтами и поддерживает Украину в конфликте с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Госдума ужесточила закон об ответственности иноагентов. Теперь в случае неисполнения порядка их деятельности правонарушителям может грозить до двух лет лишения свободы. Изменения коснулись статьи «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

В изначальном варианте уголовная ответственность для иноагентов наступала после двух административных нарушений по статье «Порядок деятельности иностранного агента», совершенных в течение года.

* — признан(ы) иноагентом в России

