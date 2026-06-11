Дрон-ПВО «Молния» на таран: как на харьковском направлении сбивают вражеские БПЛА

На линии фронта сейчас идет борьба за господство в воздухе. Вслед за появлением новых моделей дронов придумывают разные тактики по их нейтрализации. Как проходит эта кропотливая работа и кто останавливает вражеские беспилотники в приграничье? Самое важное о ситуации на харьковском направлении — в материале корреспондента «Известий» Татьяны Симоненковой.

Сложная обстановка по небу. Сейчас каждый выезд на боевое задание сопровождается вот таким звуком. Снова работают по дронам.

На харьковском направлении группировка войск «Север» — на передовой технологической борьбы. Вражеские БПЛА, в зависимости от их модификации и высоты полета, сбивают разными способами. Расчет 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса запускает дрон-ПВО, который пойдет на таран.

Три-четыре минуты уходит на то, чтобы поднять борт в воздух. «Молния» развивает скорость около 200 километров в час, может сама найти и перехватить цель, выдавая оператору картинку в хорошем качестве.

«Устанавливается полезная нагрузка, то есть боевой комплект. При подлете БПЛА противника производится подрыв. Либо есть второй вариант — идет непосредственно на таран», — рассказал командир отделения беспилотных систем (БПС) с позывным «Электрик».

Боец с позывным «Виа» на гражданке работал водителем-погрузчиком, сейчас отвечает за машины в 65-м отдельном полку беспилотных систем.

«Моя важность работы в том, что у меня техника должна быть своевременно обслужена, проходить технические обслуживания, быть заправлена всегда наготове. Если она не поедет, будет срыв задач, а это недопустимо», — пояснил старший техник роты с позывным «Виа».

«Виа», не отрываясь от боевых задач, получает высшее образование. Боец решил, что навыки строительства пригодятся и на фронте, и потом в мирной жизни. Тем более что на сессию командир отпускает. Он делится своим опытом со студентами.

— Честно, мы очень гордимся, что у нас есть такие люди, как вы.

— Каждый пошел по своим убеждениям. Это касается меня и моей семьи.

В этом году два студента подписали контракт и отправились служить в войска беспилотных систем, но продолжают обучение.

«Это очень восхищает, что в любом возрасте образование доступно и в этом есть потребность. Патриотизм, ответственность, целеустремленность — это три характеристики, которые говорят о человеке сами за себя», — отметил директор образовательного учреждения Виктор Уваров.

Подразделения БПЛА помогают артиллерии расчищать дорогу штурмовикам, которые отодвигают украинских боевиков от государственной границы. Параллельно беспилотчики работают по тыловым районам, лишают ВСУ снабжения и наносят удары по критической инфраструктуре.

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