Послы Германии, Франции и Британии прибыли в МИД России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 295 0

Главной темой встречи должно стать урегулирование конфликта на Украине.

Зачем послы стран Европы приехали в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в Министерство иностранных дел России. Представителей трех стран пригласили на встречу с заместителем главы российского МИД Михаилом Галузиным.

В РИА Новости сообщили, что автомобили дипломатов подъехали к зданию ведомства на Смоленской площади.

Главной темой встречи должно стать урегулирование конфликта на Украине.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что послы стран «евротройки» посетят МИД РФ. По его словам, российская сторона готова выслушать их позицию по украинскому урегулированию.

Также Лавров отметил, что Москве будет интересно понять, как представители этих государств изложат свои предложения и смогут ли они подтолкнуть к конструктивным решениям.

Поводом для встречи стали заявления лидеров Франции, Великобритании и Германии, сделанные 7 июня. Тогда они выступили за более активное участие европейских стран и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине.

Помимо этого, политики призвали к немедленному прекращению огня и началу переговорного процесса с учетом текущей линии боевого соприкосновения. При этом они заявили, что выступают против силового изменения государственных границ Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.79
0.06 83.08
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:15
За городом рисков не меньше: как обезопасить домашних животных на даче
14:08
Замглавы МИД РФ разъяснил послам ЕС позицию России на переговорах по Украине
14:06
Песков пожелал скорейшего выздоровления Набиуллиной
14:00
Митя Фомин боится идти к психологу: «Мои тайны могут быть обнародованы!»
13:59
Радиостанция «Судного дня» повторила загадочное слово спустя почти пять лет
13:54
«Три кота» выпустили футбольную мобильную игру к Чемпионату мира

Сейчас читают

Суд вынес приговор студенту по делу об электромопеде сына Сергея Жукова
«Больше тысячи бутонов»: Рудковская похвасталась садоводческими способностями
«Требуйте справки!» — Митя Фомин высказался о сексе
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео