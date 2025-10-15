Путин наградил Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российского заслуженного артиста Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, артист удостоен высокой государственной награды «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за плодотворную многолетнюю деятельность».

Александр Маршал — известный рок- и шансон-исполнитель, композитор, автор песен и телеведущий. Он является лауреатом премии «Золотой граммофон» и неоднократно отмечался профессиональным сообществом за вклад в развитие российской музыкальной сцены.

За годы творческой карьеры музыкант выпустил десятки песен, ставших народными хитами, а также активно участвовал в благотворительных и культурных проектах.

