Путин наградил Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Музыкант неоднократно отмечался профессиональным сообществом за вклад в развитие российской музыкальной сцены.

Маршал награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российского заслуженного артиста Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, артист удостоен высокой государственной награды «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за плодотворную многолетнюю деятельность».

Александр Маршал — известный рок- и шансон-исполнитель, композитор, автор песен и телеведущий. Он является лауреатом премии «Золотой граммофон» и неоднократно отмечался профессиональным сообществом за вклад в развитие российской музыкальной сцены.

За годы творческой карьеры музыкант выпустил десятки песен, ставших народными хитами, а также активно участвовал в благотворительных и культурных проектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин отметил вклад народных артистов Ларисы Долиной и Григория Лепса в развитие отечественной культуры. Глава государства наградил Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а Лепса — орденом Дружбы.


