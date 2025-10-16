Путин постановил провести мероприятия по случаю 90-летия Лужкова в 2026 году

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Правительство должно за полгода утвердить организационный комитет по подготовке и проведению празднования.

Мероприятия по случаю 90-летия Лужкова в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился организовать в 2026 году торжества, посвященные 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Указ об этом был опубликован 15 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня рождения Юрия Лужкова постановляю провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова», — говорится в тексте документа.

Кроме того, российскому правительству поручено в течение шести месяцев сформировать и утвердить состав организационного комитета, а также подготовить и согласовать план ключевых мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин утвердил закон, предусматривающий ужесточение ответственности для иностранных агентов за нарушение установленных правил их деятельности. 

Поправки вносятся в статью Уголовного кодекса РФ, регулирующую ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Согласно обновленной редакции, для возбуждения уголовного дела теперь достаточно одного административного правонарушения, связанного с деятельностью иноагента, тогда как ранее требовалось не менее двух подобных нарушений в течение года.


