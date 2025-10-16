Путин постановил провести мероприятия по случаю 90-летия Лужкова в 2026 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился организовать в 2026 году торжества, посвященные 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Указ об этом был опубликован 15 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня рождения Юрия Лужкова постановляю провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова», — говорится в тексте документа.

Кроме того, российскому правительству поручено в течение шести месяцев сформировать и утвердить состав организационного комитета, а также подготовить и согласовать план ключевых мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования.

