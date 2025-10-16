Вкусная терапия: как тыквенный суп помогает заботиться о здоровье

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Как правильно приготовить овощ и какие продукты добавить в суп, чтобы он принес максимальную пользу?

Как тыквенный суп помогает заботиться о здоровье

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Barbara Neveu via

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гастроэнтеролог Белоусов: варка тыквы повышает усвояемость бета-каротина

Тыква — продукт, который действительно стоит добавить в рацион, чтобы укрепит иммунитет, поддержать здоровье кожи и снизить риск развития хронических заболеваний. Кроме того, этот овощ является одним из богатейших источников бета-каротина или провитамина А. В организме этот элемент преобразуется в активный витамин А, важный для зрения. Кроме того, он не разрушается при термической обработке, а значит, из тыквы можно готовить что угодно, например, суп, и она все равно будет полезной.

Об этом журналистам издания Газета.ру рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По словам эксперта, во время варки жирорастворимые витамины А, Е и минералы сохраняются значительно лучше. Кроме того, термическая обработка помогает усваиваться бета-каротину. Поэтому тыквенный суп действительно помогает сохранять зрение, особенно если его готовят с добавлением растительного масла или сливок. Это блюдо, по словам Белоусова, обладает целым рядом терапевтических и профилактических свойств.

В частности, витамины А и С укрепляют иммунитет, антиоксиданты, такие как каротиноиды и витамин Е, замедляют процессы старения и снижают риск хронических недугов, а клетчатка нормализует пищеварение и поддерживают сердечно-сосудистую систему. Кроме того, из тыквы можно получать калий и магний, которые помогают регулировать артериальное давление. Однако тыква, несмотря на гипоаллергенность, не рекомендована при сниженной кислотности желудка и мочекаменной болезни.

Осенью и зимой врач посоветовал есть тыквенный суп два-три раза в неделю без риска гипервитаминоза и дисбаланса. Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, диагностировано ожирение или вы восстанавливаетесь после лечения, это блюдо может быть включено в ежедневный рацион, но только по согласованию с доктором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие овощи нейтрализуют вред сахара и защищают организм от метаболических нарушений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:58
Состояние ухудшилось внезапно: стала известна причина смерти Дайан Китон
3:44
Правозащитники обратятся в ООН из-за депортации граждан РФ из Латвии
3:25
Суд в Ереване на 30 суток продлил арест предпринимателя Самвела Карапетяна
2:59
С зонтами не прощаемся: москвичам рассказали о погоде 16 октября
2:47
Вкусная терапия: как тыквенный суп помогает заботиться о здоровье
2:24
Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026–2030 годы

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео