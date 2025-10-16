Правозащитники обратятся в ООН из-за депортации граждан РФ из Латвии

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

Страну должен покинуть 841 россиянин, не подтвердивший прав на пребывание в ней.

Депортация россиян из Латвии — в чем причина

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека планирует направить обращение в Организацию Объединенных Наций (ООН) в связи с депортацией граждан России из Латвии. Об этом рассказал вице-президент организации Иван Мельников в комментарии изданию «Известия».

«Там намерены указать на дискриминацию, нарушение прав граждан по их национальному и языковому признаку. Естественно, будем призывать организацию, чтобы там приняли все меры для предотвращения нарушений прав этой части населения», — сказал он.

По его словам, ранее аналогичные запросы направлялись в различные международные структуры, включая Совет Европы, однако ответа на них получено не было.

Согласно информации латвийских властей, страну обязаны покинуть 841 гражданин России, не подтвердивший законные основания для проживания на территории республики.

Ранее 74-летний пенсионер Григорий Еременко, депортированный из Латвии за незнание государственного языка, получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Представитель ведомства уточнила, что министерство окажет Еременко помощь в оформлении статуса вынужденного переселенца.

Как отметила Волк, информация о выдворении пожилого мужчины из Латвии стала известна сотрудникам полиции после мониторинга публикаций в интернете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:58
Состояние ухудшилось внезапно: стала известна причина смерти Дайан Китон
3:44
Правозащитники обратятся в ООН из-за депортации граждан РФ из Латвии
3:25
Суд в Ереване на 30 суток продлил арест предпринимателя Самвела Карапетяна
2:59
С зонтами не прощаемся: москвичам рассказали о погоде 16 октября
2:47
Вкусная терапия: как тыквенный суп помогает заботиться о здоровье
2:24
Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026–2030 годы

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео