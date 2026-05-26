«Брата искали больше суток»: в Старобельске прощаются с погибшими в теракте

Жители ЛНР хоронят детей: большинству было 17-18 лет.

В ЛНР прощаются с жертвами трагедии. 21 погибший. Большинство — недавние школьники, со своими надеждами и мечтами. Чудовищным образом все их планы оборвались в ночь на 22 мая. С теми, кто стали свидетелями кровавого украинского преступления, встретился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Они были еще детьми — кому-то семнадцать, кто-то едва отпраздновал совершеннолетие. Сегодня в Луганской Народной Республике вновь прощаются с жертвами. Кругом цветы и игрушки в память об убитых. Брат Максима Бугакова, Александр, до последнего надеялся на чудо.

«Все били точно, что даже плиты в подвалах не выдержали. Я поехал в Луганск, надеялся, что он может быть в реанимации. Его искали больше суток. Все так сильно обвалилось, он почти на первом этаже оказался. Очень долго поиски были. Почти до самого низа», — рассказал Александр Бугаков.

Среди погибших — много девушек. Анастасия Коваленко мечтала выучиться на воспитателя и работать в детском саду. О ней и погибших одногруппницах преподаватели вспоминают как об очень дружных и перспективных студентках.

«Они друг друга всегда поддерживали. Работая со студентами данной группы, виделось только одно — это настоящие будущие педагоги», — рассказал заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и методики их преподавания Старобельского филиала ЛГПУ Игорь Черныш.

С еще одной студенткой — Дашей Сердюк — простились накануне. И только теперь появились жуткие детали последних минут ее жизни. Она успела отправить несколько коротких душераздирающих сообщений своим родным, и их невозможно смотреть без содрогания.

«Ее последнее сообщение, где она пишет: «Настя, меня кидало». А потом просто четыре видеосообщения, где она говорит: «Настя, меня убило, помоги мне». В 01:05 она уже не отвечала. «Настя, меня убило, помоги мне», «Настя, я в завалах. Насть, помоги», «Меня убило, Настя», «Настя, летит! Я боюсь, Настя!» — рассказала родственница Дарьи Сердюк Анастасия Щербак.

Киевские боевики фактически подтвердили, что ВСУ попали именно туда, куда целились, — то есть по студентам. А международная реакция на все это по-прежнему цинично отстраненная: молчит западная пресса, включая BBC и агентство Bloomberg. Британцы прямым текстом продолжают утверждать, что Киев не бьет по мирному населению. Хотя даже иностранные журналисты, которые работали на месте массового убийства, убедились: удар был заранее спланированным, прицельным.

«Я ночью узнал. В группах начали писать, в мессенджерах. Начал ей звонить, она трубку не берет. У меня истерика, паника. А потом оказалось, что она в этот день уже дома была. Я теперь не знаю, как ее туда отпускать», — рассказал отец студентки колледжа Артем Тарасов.

В колледже в тот день отменили занятия. Екатерина Тарасова вдруг заскучала по дому, села на поезд и приехала в свою деревню. У нее было всего двое друзей в колледже. Оба погибли.

«Мне все еще больно за потерю своих друзей», — рассказала студентка колледжа Екатерина Тарасова.

От этого села до линии фронта не так уж и далеко. Поэтому родители, отправляя своих детей на учебу в Старобельск, думали, что там они в безопасности. Но когда на их телефоны вдруг посыпались сообщения о том, что происходит, их состояние было близким к шоковому.

Кстати, о сообщениях. Тарасовы рассказали интересную деталь. За несколько часов до трагедии по социальным сетям стали распространяться фейковые новости о том, что Старобельск под обстрелом, что там что-то горит. К ним были приложены фото, сгенерированные искусственным интеллектом. Противник начал атаку с информационной обработки населения, что еще раз говорит о ее спланированном характере.

