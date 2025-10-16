Паника среди курящих: в ЕС хотят запретить сигареты

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Европа стала лидером по показателям табакокурения.

Разрешено ли курить в Европе в общественных местах

Фото: www.globallookpress.com/Gerard Bottino

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Bild: в ЕС намерены запретить сигареты с фильтрами и электронные сигареты

Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на сигареты с фильтрами и электронные сигареты, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила газета Bild.

Согласно проекту резолюции Совета ЕС, который планируется обсудить на конференции ВОЗ в Женеве в ноябре, подобная мера призвана сократить потребление табака среди граждан стран Евросоюза.

В документе отмечается, что запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром станет важным вкладом в сокращение потребления табака. Отдельно подчеркивается, что ограничение на электронные сигареты рассматривается как дополнительный шаг к ужесточению регулирования табачных изделий.

Также в проекте указывается, что исследовательская группа ВОЗ по регулированию табачных изделий рекомендовала полностью отказаться от фильтров, поскольку они снижают вкусовые качества и делают курение более привлекательным для потребителей.

Согласно данным, опубликованным Bild, около 95% всех сигарет в Германии производятся с фильтрами, что фактически может привести к полному запрету их реализации

По информации из нового глобального доклада ВОЗ, Европа в 2024 году стала лидером по показателям табакокурения: табак употребляли 24,1% взрослых жителей региона. Также в Европе зафиксирована самая высокая распространенность курения среди женщин — 17,4%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:29
Нападал на таксистов: полиция задержала каннибала в Гане
8:21
Паника среди курящих: в ЕС хотят запретить сигареты
8:14
Бразильца спасли от отравления метанолом с помощью русской водки
8:12
Председателя совета судей РФ Виктора Момотова отправили в отставку
7:45
«Без прошлого невозможно будущее»: Сергей Жуков о том, как сохранить память о ВОВ
7:30
Новороссийские десантники отработали штурм опорников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео