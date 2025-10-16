Помогает даже при онкологии: какой гриб защищает от болезней

Гриб чага имеет противовоспалительные и иммуностимулирующие свойства

Гриб чага обладает целебной силой и помогает даже при серьезных заболеваниях. О широких возможностях его применения в медицине в беседе с URA.RU рассказала доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха и кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.

Чага богата различными питательными веществами, имеет противовоспалительные, противоопухолевые, иммуностимулирующие, гипогликемические, гепатопротективные, противовирусные, радиопротективные свойства. Как симптоматическое средство чага применяется при злокачественных новообразованиях, если больному противопоказаны хирургическое вмешательство и лучевая терапия.

«Препараты чаги улучшают общее самочувствие больных, но не являются радикальным средством лечения злокачественных образований», — подчеркнула эксперт.

Полезен этот продукт и для лечения заболеваний ЖКТ — он может значительно облегчить состояние при хронических гастритах и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также полипозе желудка и кишечника. О целебных свойствах чаги знали издавна — в традиционной медицине она использовалась в том числе для лечения туберкулеза. Кроме того, этот гриб является отличным обезболивающим средством.

Чага растет на стволах деревьев — она выглядит, как овальный или круглый нарост, покрытый бугорками и трещинами. Чтобы созреть, грибу нужно около 30 лет. После сбора чагу делят на части и сушат — употреблять ее можно в виде чаев или водных настоев.

