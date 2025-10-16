Итальянец 53 года притворялся слепым и получал выплаты по инвалидности

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Мужчина воспользовался несчастным случаем.

Итальянец 53 года притворялся слепым

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Жителя Виченцы обвинили в мошенничестве после того, как выяснилось, что он более полувека выдавал себя за полностью слепого, получая государственные выплаты по инвалидности. Об этом пишет Oddity Central.

По данным издания, 70-летний мужчина получил статус слепого после несчастного случая на работе 53 года назад. На протяжении десятилетий он регулярно получал пособия, пока финансовая полиция не начала за ним следить.

В течение двух месяцев офицеры из Виченцы и Арциньяно фиксировали, как пенсионер самостоятельно ходит по городу, делает покупки, внимательно осматривает товары и работает в саду с опасными инструментами. Все действия подозреваемого были зафиксированы на видео.

После проверки прокуратура предъявила мужчине обвинение в мошенничестве против государства. Выплаты уже приостановлены, а налоговые органы начали проверку для взыскания незаконно полученных доходов.

Ранее в США жительница рассказала, что ее парень в течение почти года притворялся, будто работает. Поздние утренние сообщения и постоянное пребывание дома заставили ее усомниться в его трудоустройстве. После того как женщина узнала правду, парень разозлился и обвинил ее в меркантильности.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

