Турецкие врачи попросили оплату почкой за спасение жизни британского туриста

Daily mail: Турецкие врачи попросили почку за спасение жизни британского туриста

Дочь 64-летнего британского туриста Джона Кирни рассказала о шантажистских требованиях со стороны турецких врачей, когда ее отец попал в больницу после серьезной аварии. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 30 сентября Кирни отдыхал в Ичмелере с друзьями и подругой, арендовал скутер без шлема и попал в аварию, получив серьезную травму головы. Мужчина был госпитализирован в больницу Муглы с кровоизлиянием в мозг и подключен к аппарату ИВЛ. Пациент впал в кому.

Дочь туриста, 35-летняя Джоанна, получила от медиков информацию, что операция не может быть проведена из-за отека мозга, а хирургическое вмешательство приведет к смерти отца.

Затем 13 октября ей сообщили, что для продления жизни отца на аппарате ИВЛ необходимо подписать согласие на передачу его почки. Женщина призналась, что под давлением решилась на этот шаг, но на следующее утро врач заявил, что орган «недостаточно хорош», и предложил подготовиться к прощанию с родственником.

Джоанна рассказала, что ей показалось ужасным, когда ей предложили увидеть лицо отца после помещения его тела в холодильник.

Страховая компания согласилась оплатить репатриацию тела, но двухнедельное пребывание в больнице семья должна оплачивать самостоятельно. На данный момент родственники Кирни собирают средства на эти расходы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.