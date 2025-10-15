Путин отметил крепкие и дружественные отношения России и Сирии

Россия и Сирия сохраняют прочные и добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Москве.

«За это время отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что российская сторона всегда исходила из интересов сирийского народа и поддерживала Сирию в самые сложные периоды. Он подчеркнул, что граждан двух стран связывают крепкие человеческие и культурные отношения: так, свыше четырех тысяч сирийских студентов обучаются в российских вузах.

Президент выразил уверенность, что молодое поколение сирийцев, получающее образование в России, внесет значительный вклад в укрепление сирийской государственности и развитие сотрудничества между Москвой и Дамаском.

Также Путин назвал большим успехом победу проправительственных сил в Сирии, отметив, что этот результат стал важным шагом к консолидации общества. По его словам, несмотря на непростую внутреннюю ситуацию, прошедшие парламентские выборы укрепят взаимодействие между различными политическими силами и придадут новый импульс национальному диалогу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя-2025».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.