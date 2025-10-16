В Великобритании рыбаки поймали редчайшего хищника-убийцу акул

В Великобритании впервые за 20 лет выловили редчайшего представителя глубоководных рыб — американского полиприона, известного как хищника, способного нападать даже на акул. Об этом сообщает The Sun.

По словам рыбака Оуэна Мейтса, необычная находка произошла у побережья Корнуолла, примерно в 16 километрах от берега. Мужчина с друзьями отправился в море на поиски кеты и синих акул, однако вскоре у яхты появилась странная рыба.

«Мы понятия не имели, что это за рыба, а потом через несколько минут она клюнула на акулью наживку», — рассказал Мейтс.

Когда загадочного обитателя морских глубин подняли на борт, оказалось, что он достигает 80 сантиметров в длину и весит около 5,4 килограмма. Рыбаки сфотографировали и измерили улов, после чего отпустили его обратно в море.

«Только вернувшись домой и поискав в интернете, мы поняли, насколько она редкая», — добавил рыбак.

Позже выяснилось, что пойманное существо — американский полиприон, который крайне редко поднимается к поверхности. Последний случай его поимки у берегов Великобритании был зафиксирован в 2001 году в районе Ла-Манша, поэтому нынешний улов можно считать уникальным.

Мейтс также нашел видео, где полиприон запечатлен с акулой в пасти. Биологи утверждают, что эта глубоководная рыба действительно способна нападать на акул среднего размера, что делает ее одним из самых редких и опасных обитателей Атлантики.

