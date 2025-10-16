В Великобритании рыбаки поймали редчайшего хищника-убийцу акул

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Никто не видел этого существа 20 лет.

Какое существо выловили рыбаки в Британии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Великобритании впервые за 20 лет выловили редчайшего представителя глубоководных рыб — американского полиприона, известного как хищника, способного нападать даже на акул. Об этом сообщает The Sun.

По словам рыбака Оуэна Мейтса, необычная находка произошла у побережья Корнуолла, примерно в 16 километрах от берега. Мужчина с друзьями отправился в море на поиски кеты и синих акул, однако вскоре у яхты появилась странная рыба.

«Мы понятия не имели, что это за рыба, а потом через несколько минут она клюнула на акулью наживку», — рассказал Мейтс.

Когда загадочного обитателя морских глубин подняли на борт, оказалось, что он достигает 80 сантиметров в длину и весит около 5,4 килограмма. Рыбаки сфотографировали и измерили улов, после чего отпустили его обратно в море.

«Только вернувшись домой и поискав в интернете, мы поняли, насколько она редкая», — добавил рыбак.

Позже выяснилось, что пойманное существо — американский полиприон, который крайне редко поднимается к поверхности. Последний случай его поимки у берегов Великобритании был зафиксирован в 2001 году в районе Ла-Манша, поэтому нынешний улов можно считать уникальным.

Мейтс также нашел видео, где полиприон запечатлен с акулой в пасти. Биологи утверждают, что эта глубоководная рыба действительно способна нападать на акул среднего размера, что делает ее одним из самых редких и опасных обитателей Атлантики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:27
В Латвии суд приговорил россиянина к лишению свободы за ролики в соцсети
13:19
Пентагон заставил журналистов пресс-пула сдать пропуска
13:09
Лихачев рассказал об обсуждении «времени тишины» для ремонта ЛЭП на ЗАЭС
12:56
«Не от котлет»: Наташа Королева рассказала, почему набирает вес
12:53
На Украине возбуждено 290 тысяч уголовных дел о дезертирстве за три года
12:51
Отец смотрел порно: двухлетняя девочка погибла в раскаленном автомобиле

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео