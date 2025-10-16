В 50 баба-ягодка опять: почему после пятого десятка хочется начать жизнь заново

Психолог Куликова-Цай: после 50 лет многие люди хотят начать жизнь заново

После 50 лет современные люди хотят начать жизнь заново. Об это изданию Life.ru рассказала психолог и медиатор Юлия Куликова-Цай.

По ее словам, сегодня люди после 50 по-другому относятся к своему возрасту, нежели предыдущие поколения. Сейчас это не закат жизни, а ее экватор.

Специалист это объясняет тем, что продолжительность жизни увеличилась и появились новые данные о нейропластичности мозга. Поэтому все больше людей в этом возрасте хотят попробовать что-то новое.

После 50 начинают происходить гормональные изменения в организме, что влияет и на мышление человека. Он становится более избирательным, уменьшается тревожность, но повышается концентрация и внимание. Люди учатся не выживать, а ощущать вкус к жизни, добавила психолог.

Немалую роль играет и снижение социального давления. Уже не нужно ничего никому доказывать. Можно задаться вопросом: чего хочется в действительности?

«Человек, проживший половину жизни, перестает подменять смысл скоростью. Осознание конечности перестает пугать — оно делает время ценным. Отсюда желание „начать заново“: не потому, что жизнь не удалась, а потому, что теперь она, наконец, становится своей», — отметила Куликова-Цай.

В этом возрасте важно признать, что многие цели потеряли актуальность, и научиться ставить новые. Эксперт предложила поделить их на три группы: «хочу этого больше», «хочу этого меньше» и «точно прекращаю».

При этом важно не запустить здоровье: правильно питаться, выстроить режим сна и не забывать про умеренные физические нагрузки. Качество социальных связей тоже играет немаловажную роль в том, как вы будете себя чувствовать.

