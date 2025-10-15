Вкус жизни: психолог назвала метод борьбы со стрессом для женщин старше 40 лет

Психолог Роднова: кинезиология помогает женщинам за 40 бороться со стрессом

В борьбе со стрессом для женщин старше 40 лет помогает кинезиология. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала психолог, кинезиолог, автор интегративного метода работы с системой человека Мария Роднова.

По ее словам, наука о движении человека — кинезиология — может решить проблему с затяжным и даже хроническим стрессом.

«Кинезиолог работает с мышцами-индикаторами физического тела, которых в нем находится ровно столько, сколько меридианов. Каждому меридиану соответствует свой орган и своя мышца-индикатор. Специалисты используют одну из двух-трех мышц, которые находятся на руке и легко поддаются тестированию. Через работу с этой мышцей-индикатором кинезиолог помогает организму „вытащить“ этот стресс и улучшить психологическое состояние», — заявила эксперт.

Роднова заявила, что для кинезиологии не важна причина возникновения стресса, так как через мануально-мышечное тестирование можно понять любые дисбалансы в организме независимо от времени их происхождения, а после их устранить.

Кинезиология, как отметила психолог, улучшает концентрацию и память, способствует обучению, положительно влияет на жизненный тонус и энергию, помогает миновать ощущение тупика в жизни и безысходности.

Помимо этого, женщины за 40 лет переживают специфические проблемы, например менопаузу, что связано с гормональной перестройкой, влекущей за собой снижение уровня жизненной энергии.

«Происходит ухудшение сна, повышается уровень тревожности, а кинезиология может снизить хроническое напряжение и усталость, гармонизировать эмоциональный фон и повысить общее качество жизни», — рассказала собеседница.

Она отметила, что на начальном этапе следует наблюдаться у специалиста один раз в месяц.

«Зависит от запросов самого человека. Если цель в решении конкретной проблемы, например связанной с заболеванием, то пять-семь сеансов будет достаточно», — добавила Роднова.

Психолог пояснила, что обращаться к кинезиологии можно для профилактики, а также перед или после медицинских вмешательств. При этом кинезиология не отменяет работы профильного специалиста, поэтому рекомендуется сочетать ее с другими методами поведенческой психотерапии — релаксацией, медитацией, ароматерапией.

Ранее 5-tv.ru писал, как общение с собаками замедляет старение у женщин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.