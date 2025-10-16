«Делаем вид, что очень вкусно»: Юлия Савичева рассказал об увлечениях дочери
У девочки, по словам звездной мамы, много талантов в творческих сферах.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Дочь Юлии Савичевой мечтает стать шеф-поваром
Дочь певицы Юлии Савичевой, восьмилетняя Анна Аршинова, мечтает стать шеф-поваром. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала сама артистка на презентации нового сезона RU.TV.
По словам исполнительницы, девочка очень любит готовить и пытается угостить своими кулинарными шедеврами всех вокруг.
«Он хочет стать поваром. Шеф-поваром, вот хоть ты лопни! Любит готовить. <…> Фьюжн какой-то там устраивает и всех начинает кормить. Ну, мы так, немножко, с сомнением, конечно, но делаем вид, что очень вкусно», — поделилась певица.
Она отметила, что важно не отбить у ребенка желание всех накормить. Однако Юлия допускает, что Анна еще изменит свое мнение в будущем и увлечется чем-то другим. Тем более что талантов у девочки, по признанию звездной мамы, хватает.
«Она очень творческая, да. И поет здорово, и танцует, и рисует. Есть таланты прям по-настоящему», — отметила артистка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Юлия Савичева воспитывает дочь.
