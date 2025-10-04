«Может целый день сидеть в телефоне»: Юлия Савичева рассказала о воспитании дочери

Певица Юлия Савичева: моя дочь хочет стать шеф-поваром

Певица Юлия Савичева старается всесторонне развивать свою восьмилетнюю дочь Анну. Об этом исполнительница хита «Привет» рассказала журналисту 5-tv.ru на презентации нового сезона RU.TV.

Дочь Савичевой в этом году пошла в третий класс. Девочке, как подчеркнула артистка, нравится учиться.

«Она очень творческая: и поет, и рисует. Есть таланты прям по-настоящему, но почему-то она хочет стать шеф-поваром», — поделилась певица.

По словам Юлии Савичевой, Аня очень любит готовить. Несмотря на это, артистка думает, что наследница в итоге все же поменяет свое решение насчет будущей профессии.

Также в беседе с корреспондентом издания исполнительница хита «Как твои дела» рассказала, что она старается ограничивать смартфон у ребенка.

«Аня не может целый день сидеть в телефоне. Мы сразу же переключаем ее на другие занятия», — сказала певица, добавив, что они любят играть в настольные игры и читать книги.

