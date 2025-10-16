Песков: Россия ориентируется на официальные заявления Индии по закупкам нефти

|
Нью-Дели и Пекин уже озвучили свои позиции по торговле энергоресурсами с РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в вопросе статуса поставок российской нефти в Индию Москва ориентируется на официальные заявления, поступающие от Министерства иностранных дел республики. Ранее представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что, принимая решения во внешней торговле, Нью-Дели прежде всего действует в интересах внутреннего потребителя.

Так индийский дипломат отреагировал на слова президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы обещал ему перестать закупать нефть у России.

Трамп добавил, что намерен убедить Китай поступить таким же образом. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что от Пекина также поступило официальное заявление. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь высказал мнение, что призывы Трампа прекратить закупки нефти у России вызывают срыв глобальной цепочки поставок.

