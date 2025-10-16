Путин: происходит искусственная ломка энергетической архитектуры из-за Запада

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Перенастройка мировых энергетических связей носит объективный характер.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Ломка энергетической архитектуры в мире происходит в результате действий стран Запада. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который проходит в Москве.

«Мы сталкиваемся с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и напористыми действиями некоторых западных элит. Многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей», — сказал российский лидер.

Он отметил, что последствия таких действий наблюдаются в Евросоюзе с падением оборотов промышленности, ростом цен из-за более дорогих нефти и газа, снижения конкурентоспособности европейских товаров и экономики.

«По данным Евростата, объем промышленного производства в Еврозоне в июле текущего года остается на 1,2% ниже значений 2021 года», — заявил Путин.

По его словам, перенастройка мировых энергетических связей носит объективный характер. К тому же, добавил российский лидер, в настоящее время растет потребление.

«Первым таким вызовом является перенастройка мировых энергетических связей. Она во многом носит объективный, естественный характер. Просто возникают новые центры экономического развития, растет потребление», — заключил он.

Российская энергетическая неделя состоится в период с 15 по 17 октября в Москве. В мероприятии принимают участие министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, генсек ОПЕК Хайсам Аль Гайс, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Главная тема — «Создавая энергетику будущего вместе». В числе посетителей форума государственные деятели, лидеры энергетических компаний, а также эксперты научных сообществ. Основная программа РЭН состоит из более 60 деловых мероприятий.

Ранее, писал 5-tv.ru, почему Евросоюз лишает права голоса Венгрию и Словакию за отказ противостоять РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

