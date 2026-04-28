Глава Краснодарского края доложил Путину об отсутствии серьезных угроз в Туапсе

Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Краснодарского края доложил ему об отсутствии серьезных угроз в Туапсе. Об этом российский лидер сказал на совещании по вопросам безопасности на выборах 2026 года.

Имелась в виду ситуация в городе после атаки беспилотников киевского режима на объекты нефтяной инфраструктуры. По словам Путина, региональные власти держат обстановку под контролем.

По словам Путина, губернатор региона находился на месте и докладывал о ситуации. Президент отметил, что, по последним данным, люди на месте справляются с возникшими вызовами.

Он также заявил, что удары ВСУ беспилотниками по гражданской инфраструктуре становятся все более частыми. Российский лидер подчеркнул, что такие действия потенциально могут привести к серьезным экологическим последствиям. При этом, по информации от главы региона, на данный момент значимых угроз нет.

«Отсюда и ставка на террор — как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц. Надеются, что это может что-то изменить — это ничего не изменит, но угрозы есть, они растут, как я уже сказал. Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные», — сказал российский лидер.

Путин связал происходящее с попытками сделать ставку на террор в отношении военных и гражданских лиц. По его словам, такие действия не изменят ситуацию, но угрозы безопасности растут.

Президент России добавил, что вопросы борьбы с терроризмом приобретают особую значимость с учетом предстоящей избирательной кампании. В сентябре россиянам предстоит выбрать депутатов Государственной думы девятого созыва.

Как ранее писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские боевики нанесли удар по хранилищам с нефтью, предназначенной для экспорта. По его словам, это сырье должно было использоваться для выполнения обязательств по экспортным контрактам.

Песков отметил, что такие атаки могут усилить напряженность на мировом рынке нефти. Он связал это с уже сложной ситуацией на энергорынках, в том числе из-за обстановки в районе Ормузского пролива.

Официальный представитель Кремля сообщал, что Путин заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о пожарах на нефтеперерабатывающем завод в Туапсе. После этого президент поручил министру выехать на место и проконтролировать ликвидацию последствий.

До этого прокуратура Краснодарского края информировала, что 20 апреля регион атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины. После удара в морском порту Туапсе зафиксировали повреждения транспортной инфраструктуры. В прокуратуре уточняли, что ведомства организовали взаимодействие для оперативной помощи жителям города. Данных о пострадавших не поступало.

