Путин: «Росатом» занимает около 90% глобального рынка сооружения АЭС

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

В мире построено 110 атомных энергоблоков российского дизайна.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Росатом» занимает около 90% глобального рынка сооружения атомных станций. По всему миру построено 110 атомных энергоблоков российского дизайна, подчеркнул глава государства.

«Россия — единственная страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. И, строя за рубежом, мы не просто возводим объекты, а вместе с партнерами создаем будущее энергетического сектора и смежных отраслей», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия формирует прочную национальную кадровую, научную и технологическую базу развития. На данной основе РФ строит объекты атомной энергетики в других странах — сооружает АЭС в Египте, Бангладеше и Турции. Москва намерена и дальше углублять сотрудничество в атомной отрасли со странами Глобального Юга по линии БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин участвует в пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Мероприятие посвящено теме «Создавая энергетику будущего вместе». В нем участвуют государственные деятели, лидеры энергетических компаний, а также эксперты научных сообществ. Основная программа РЭН состоит из более чем 60 деловых мероприятий.

На форуме члены деловых, научных, политических и экспертных сообществ из разных стран поднимают актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:26
Собака едва не сожгла дом пожарного
16:15
Отец забыл ребенка на трассе в Воронежской области
16:08
«Драйвер инвестиций»: Новак назвал долю энергетики в российском ВВП
16:00
Петербурженка устроила заплыв на лодке-тыкве
15:55
Движутся в сторону эскалации: итоги встречи глав минобороны НАТО
15:43
Путин назвал Запад ненадежными партнерами

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео