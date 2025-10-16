Путин: «Росатом» занимает около 90% глобального рынка сооружения АЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Росатом» занимает около 90% глобального рынка сооружения атомных станций. По всему миру построено 110 атомных энергоблоков российского дизайна, подчеркнул глава государства.

«Россия — единственная страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. И, строя за рубежом, мы не просто возводим объекты, а вместе с партнерами создаем будущее энергетического сектора и смежных отраслей», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия формирует прочную национальную кадровую, научную и технологическую базу развития. На данной основе РФ строит объекты атомной энергетики в других странах — сооружает АЭС в Египте, Бангладеше и Турции. Москва намерена и дальше углублять сотрудничество в атомной отрасли со странами Глобального Юга по линии БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин участвует в пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Мероприятие посвящено теме «Создавая энергетику будущего вместе». В нем участвуют государственные деятели, лидеры энергетических компаний, а также эксперты научных сообществ. Основная программа РЭН состоит из более чем 60 деловых мероприятий.

На форуме члены деловых, научных, политических и экспертных сообществ из разных стран поднимают актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.