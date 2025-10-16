Последний шанс: цена билетов на прощальный концерт Гуфа достигает 1,5 млн рублей

Стоимость билетов на концерт рэпера Гуфа в Москве достигает 1,5 миллиона рублей

Билеты на прощальный концерт рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) стоят от десяти тысяч до почти полтора миллиона рублей. Узнать это можно с официального сайта артиста.

Цена билетов варьируется от 10 500 до 1 408 000 рублей. Самые дорогие билеты дают доступ к VIP-ложе, рассчитанной на 12 человек.

29 ноября и 2 декабря артист выступит на ЦСКА -Арене в Москве. Высокие цены обусловлены тем, что после проведенных выступлений он собирается завершить карьеру.

Осенью прошлого года за применение физической силы к сотруднику правоохранительных органов, артист был направлен на лечение в реабилитационный центр в Наро-Фоминске Московской области. После прохождения терапии Гуф заявил, что собирается начать новую жизнь, поэтому решил уйти из музыкальной сферы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что рэпера Гуфа оштрафовали за отказ пройти проверку на наркотики перед концертом в Калининграде. Гуф не стал проходить медицинское освидетельствование на предмет наркотического опьянения. Суд назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей.

