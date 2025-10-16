Пропавшая в Мьянме гражданка Белоруссии найдена мертвой

Пропавшую в Мьянме гражданку Белоруссии обнаружили мертвой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, смерть гражданки связана с криминальным характером.

До этого сообщалось, что гражданка Белоруссии пропала в Мьянме, о чем передавали в пресс-службе МИД республики. Местные СМИ писали, что девушка могла участвовать в известном музыкальном проекте. Гражданка не выходила на связь с 4 октября, как передавала ее мать.

Уточнялось, что женщина прибыла в Янгон из Бангкока 20 сентября. Посольство Белоруссии во Вьетнаме проводило розыск с привлечением внешнеполитических и силовых ведомств обеих стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что среди узников колл-центров в Мьянме есть россияне. Отдельная часть граждан остается в таких местах по собственному желанию, при этом, отмечалось, что существует и высокая вероятность удержания некоторых людей против их воли. Однако до сих пор нет точных данных о числе пострадавших.

