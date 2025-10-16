В Белом доме сообщили о начале телефонного разговора Путина и Трампа

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Главная тема переговоров, ожидаемо, — конфликт на Украине.

Когда переговорят по телефону Путин и Трамп

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп начали переговоры по телефону. Об этом сообщил журналист CBS со ссылкой на чиновника Белого дома.

Ранее стало известно, что президенты РФ и США переговорят по телефону перед визитом главы киевского режима Владимира Зеленского в США 17 октября.

«Осведомленный источник сообщил, что президент Трамп в четверг проведет телефонный разговор с президентом России Путиным», —отметили в материале портала.

Уточнялось, что главной темой разговора станет конфликт на Украине. При этом американский и украинский лидеры обсудят вероятность поставки Киеву ракет большой дальности Tomahawk.

До этого, 14 октября, газета Financial Times передавала, что Соединенные Штаты могут направить в распоряжение Киева до 50 ракет Tomahawk. Также подчеркивалось, что данный шаг значительно не повлияет на ход конфликта.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп выразил разочарование темпом урегулирования конфликта на Украине. Россия приветствовала желание американского лидера добиться окончания украинского конфликта после подписания мирного соглашения по сектору Газа.

