«Дружба и братство»: Леван Павлиашвили рассказал об отношениях с отцом

Мария Щелканова
Звездный наследник поделился семейными моментами.

Леван Павлиашвили рассказал про братские и дружеские отношения с отцом

Сын эстрадного певца Сосо Павлиашвили, артист и бизнесмен Леван Павлиашвили, рассказал о взаимоотношениях с отцом. Подробностями внутрисемейных связей звездный наследник поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на праздничном концерте в честь Дня отца в Москве.

По словам Павлиашвили-младшего, их отношения с отцом с детства теплые и дружеские.

«С рождения испытываю любовь отца. Мы не просто как отец и сын, между нами дружба. Самое главное, чтобы была дружба между сыновьями и отцами. Между нами дружба и братство с детского возраста», — уточнил он.

Также звездный наследник отметил, что между ним и Павлиашвили-старшим есть крепкая привязанность друг к другу, а это самое ценное в семье.

«Также есть привязанность друг к другу, и она никуда не денется, и это дорого стоит», — отметил Леван Павлиашвили.

