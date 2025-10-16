Ушаков раскрыл детали телефонного разговора Путина и Трампа

|
Мария Щелканова
Переговоры длились два с половиной часа.

О чем разговаривали Трамп и Путин по телефону

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Ушаков: Путин и Трамп уделили особое внимание украинскому кризису при разговоре

В ходе телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа основное внимание было уделено вопросам урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе брифинга.

«Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения», — уточнил он.

Помощник президента РФ добавил, что в ходе беседы была изложена принципиальная позиция России, выступающая за комплексное ближневосточное урегулирование на основе общепризнанных норм международного права, что должно обеспечить устойчивый мир для всех народов региона.

Ушаков также отметил, что ключевой тезис, озвученный Трампом, заключался в том, что завершение конфликта на Украине откроет значительные перспективы для развития экономического сотрудничества между США и Россией.

Восьмой по счету телефонный разговор с США состоялся по инициативе России длился два с половиной часа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с Владимиром Путиным.

