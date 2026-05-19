В МИД РФ раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Повестка встречи охватит экономические контакты, международную обстановку и гуманитарное взаимодействие.

Путин и Си Цзиньпин обсудят мировые кризисы на переговорах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай будут обсуждаться наиболее острые международные кризисы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Будут обсуждаться все вопросы и все ключевые, наверное, наиболее острые кризисы, которые существуют сегодня в мире», — приводит его слова ТАСС.

По словам дипломата, российско-китайская переговорная повестка остается максимально широкой и включает как международные темы, так и вопросы взаимодействия Москвы и Пекина.

В тот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин уточнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют обсудить развитие экономических и гуманитарных связей, а также актуальные международные вопросы. В частности, речь идет о ситуации вокруг Ирана и конфликта на Украине.

Как сообщили в Кремле, официальный визит российского лидера в Пекин пройдет 19 и 20 мая. В российскую делегацию войдут профильные вице-премьеры, руководители министерств и представители компаний, сотрудничающих с китайскими партнерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
Венера включит денежный магнит: финансовый гороскоп для знаков зодиака на...

Последние новости

18:45
Разрушает память: ученые назвали необратимые последствия зависимости от сладкого
18:43
«Ничего не слышала»: дочь пассажирки перевернувшегося на Байкале катера о судьбе матери
18:40
Суд продлил арест одному из обвиняемых в нападении на корреспондента «Известий»
18:35
В МИД РФ отметили отсутствие фундамента для переговоров с Западом
18:30
Старые обиды: как письмо брата разрушило его отношения с сестрой
18:25
Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин

Сейчас читают

Куба — это не Венесуэла: кубинская авантюра для США не будет легкой прогулкой
Жгучая диета для здоровья сосудов: ученые нашли пользу в остром перце
День ландышей и пионерии: какие праздники отмечают 19 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео