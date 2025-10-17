Двойные стандарты: импорт российского СПГ в Бельгию резко вырос

Эфирная новость 24 0

Увеличение объема поставок за последние три месяца составило 113,5%.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Javier Carrion; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Импорт российского СПГ в Бельгию резко вырос

Стоит пояснить, что такое двойные европейские стандарты. Сегодня французская Le Monde сообщила о том, что ЕС тайно наращивает закупки российского сжиженного природного газа. По их данным, за последние три месяца поставки увеличились на 113,5%.

Танкеры один за другим приходят в бельгийский порт Зебрюгге. Хотя буквально в 100 километрах от него, в Брюсселе, Европарламент уже решил, что к 2027 году они полностью откажутся от российских энергоносителей. Но как показывает практика, принципы заканчиваются там, где начинаются выгодные контракты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:16
Российские космонавты завершили работы по установке аппаратуры на поверхности МКС
2:58
Максимальная активность: геомагнитный прогноз на 17 октября
2:45
Вместо сосен — срубы: в Новочеркасске разгорелся скандал из-за вырубки деревьев на Аллее памяти
2:28
Двойные стандарты: импорт российского СПГ в Бельгию резко вырос
2:06
На коротком поводке: в России расширят список опасных пород собак
1:48
«У меня есть половинка»: Юлия Пересильд подтвердила новые отношения

Сейчас читают

«Я хочу замуж»: Ольга Бузова мечтает снова надеть белое платье и сыграть свадьбу
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео