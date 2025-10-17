«SHAMAN вернулся!» — артист представил фанатам новую песню

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

Ярослав Дронов выступил на первом сольном концерте своего друга и подопечного его продюсерского центра Никиты Осина.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

SHAMAN представил фанатам новую песню «Белый ветер» на концерте Никиты Осина

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN представил фанатам новую песню «Белый ветер» на сольном концерте исполнителя Никиты Осина. На мероприятии он выступил специальным гостем. Кроме того, Осин — его друг со времен обучения в академии музыки имени Гнесиных, а также первый артист его собственного продюсерского центра.

«SHAMAN вернулся!» — среагировали фанаты SHAMAN, когда он вышел на сцену и прозвучали горячо любимые ими мотивы. А затем и новый хит.

Концерт Никиты Осина в «Театре на Цветном» был приурочен к его 35-летию. Примечательно, что мероприятие началось в 19:10 — именно в это время певец появился на свет. Зрители услышали свежие авторские композиции Осина, а также уже известные песни.

Также вместе с Дроновым он спел «Я русский» — хит, ставший знаковым в репертуаре SHAMAN. Дуэт придал песне новых красок благодаря уникальному голосу Осина — глубокому басу. Тембр певца нередко сравнивают с тембром легендарного Муслима Магомаева, артист даже участвовал в озвучивании героя сериала «Магомаев» в 2020 году.

Именинника в первом ряду вместе с поклонниками приветствовала мама Людмила. Ярослава Дронова, не изменяя традиции, поддерживала его избранница, глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а также ее мама Елена Мизулина.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с концерта, на котором SHAMAN и Никита Осин спели дуэтом «Я русский».

