Прадед SHAMAN и драма в семье Крутого: как предки российских звезд прошли ВОВ

Прадед SHAMAN участвовал в прорыве блокады Ленинграда

Прадеды и деды российских артистов воевали, переживали оккупацию, помогали на фронте и оставили истории, которые их потомки хранят до сих пор. Именно с этих личных воспоминаний начнется специальный проект МУЗ-ТВ «Музыкальный код Великой Победы: как фронтовые песни стали хитами». Его премьера выйдет 9 мая в 16:00 по московскому времени.

Авторы проекта расскажут, что российские звезды знают о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, а также покажут, как артисты военных лет поддерживали бойцов на передовой. В центре выпуска окажутся песни, которые сначала звучали на фронте, а затем стали частью общей памяти о Победе.

Прадед SHAMAN был младшим сержантом

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, вспомнил своего прадеда Михаила Селедкина — артиллериста, младшего сержанта, участника операции по прорыву блокады Ленинграда.

«Когда они вставали в атаку, они не могли подняться, потому что шинели примерзали на льду, и приходилось их отрывать. Он для меня, естественно, является примером, и я надеюсь, сейчас там, на небесах, он смотрит на своего правнука и гордится», — рассказал певец.

Дед Вадима Самойлова помог Георгию Жукову

Семейной историей поделится и солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Его дед по образованию был ветеринаром и однажды помог маршалу Георгию Жукову вылечить его лошадь. По словам музыканта, сокурсники деда, служившие в штабе у Жукова, нашли его и попросили о помощи, и у него все получилось.

«Мой дедушка по образованию был ветеринар. Лечил животных маршала Жукова. Его сокурсники служили в штабе у Жукова. Они нашли деда и пригласили его, чтобы он помог лечить лошадь. И у дедушки получилось», — поделился артист.

Отец и дед Игоря Крутого оказались в оккупации

Не менее драматичная история связана с семьей народного артиста России Игоря Крутого. Его отец и дед по отцовской линии оказались в оккупации, прятались от нацистов и были вынуждены скрывать родство.

Однажды на вокзальной станции родные Крутого оказались за одним столом, но не могли признаться друг другу, кем являются. Эта встреча стала для них последней.

«В буфете на какой-то вокзальной станции он оказался за одним столом со своим отцом, но они не могли признаться друг другу в том, что являются отцом и сыном. И это была их последняя встреча», — признался композитор.

Их голоса помогали держаться

В проекте также вспомнят артистов, чьи голоса помогали бойцам держаться в годы войны. Заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова прошла всю войну и дала больше тысячи концертов. Она исполнила песню «Валенки» на ступенях разрушенного Рейхстага в мае 1945 года — этот момент стал одним из символов Победы.

Отдельный блок посвятят народной артистке СССР Клавдии Шульженко. Она выступала на фронте и в блокадном Ленинграде, а песня «Синий платочек» стала ее визитной карточкой. Заслуженная артистка России певица Зара пояснила, что изначально это был легкий городской романс с другим текстом. Уже в годы войны, когда Шульженко начала петь перед бойцами, а слова изменили, именно тогда и появилась строка: «Строчит пулеметчик за синий платочек…».

«Журавли» Марка Бернеса

Авторы расследования расскажут и о народном артисте РСФСР Марке Бернесе, в репертуаре которого много песен о войне, в том числе «Любимый город», «Песенка фронтового шофера» и «Темная ночь».

Одну из самых пронзительных композиций, «Журавли», артист записал в конце жизни. Будущую песню он нашел случайно — он увидел стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова в журнале. Текст его тронул, но первая строка начиналась со слов о джигитах. По словам дочери Гамзатова, певец вместе с ее отцом утвердил новый вариант, после чего обновленные строки стали известны не только в СССР, но и за рубежом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советские солдаты писали родным о Победе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.